Stadt will Vereinen die Sportförderung streichen

Leistung für Gesellschaft

Im Rathaus geht man davon aus, dass es in Baden knapp 60 Sportvereine gibt. 34 davon haben eine sogenannte Basissubvention laut den Sportförderrichtlinien erhalten. Diese betrage in den meisten Fällen 1400 bis 2000 Euro, erklärt der Sportstadtrat. Er ist von der Stadtregierung enttäuscht: „Das, was durch die Streichung der Förderung eingespart werden kann, steht in keinem Verhältnis zu dem, was die Sportvereine für die Gesellschaft leisten.“