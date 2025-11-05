Unfälle im Frühverkehr: Stau bei Plabutschtunnel

Drei Unfälle auf Pyhrnautobahn

Noch bevor sich die Lage wieder entspannt hatte, krachte es erneut auf der A9. Direkt vor dem Plabutschtunnel kam es zu einem weiteren Unfall. Die 2. und 3. Spur ist aktuell blockiert, der Stau reicht aktuell noch bis Kalsdorf zurück, Zeitverlust etwa 20 Minuten. Kurz darauf die Meldung: In selber Fahrtrichtung krachte es auch noch auf Höhe Wundschuh. Außerdem gab es auf der A2-Südautobahn eine Kollision mit drei Fahrzeugen.