Pyhrnautobahn

Unfälle im Frühverkehr: Stau bei Plabutschtunnel

Steiermark
05.11.2025 08:18
Der Plabutschtunnel musste gesperrt werden.
Der Plabutschtunnel musste gesperrt werden.(Bild: Jauschowetz Christian)

Mehrere Unfälle sorgten im Frühverkehr auf der Pyhrnautobahn in der Steiermark für Chaos. In Fahrtrichtung Linz krachte es gleich dreimal – der Plabutschtunnel musste gesperrt werden. Aktuell beträgt der Zeitverlust noch 20 Minuten.

Mitten im Frühverkehr kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall auf der A9-Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Linz bei Gratkorn-Süd. Sofort bildete sich ein zäher Stau bis Seiersberg mit bis zu 40 Minuten Zeitverlust, wie die Antenne Steiermark meldete. Auch der Plabutschtunnel musste wegen Überlastung gesperrt werden – die Autofahrer mussten über das Grazer Stadtgebiet ausweichen.

Drei Unfälle auf Pyhrnautobahn
Noch bevor sich die Lage wieder entspannt hatte, krachte es erneut auf der A9. Direkt vor dem Plabutschtunnel kam es zu einem weiteren Unfall. Die 2. und 3. Spur ist aktuell blockiert, der Stau reicht aktuell noch bis Kalsdorf zurück, Zeitverlust etwa 20 Minuten. Kurz darauf die Meldung: In selber Fahrtrichtung krachte es auch noch auf Höhe Wundschuh. Außerdem gab es auf der A2-Südautobahn eine Kollision mit drei Fahrzeugen.

