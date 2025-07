„Gras“ ist in Trafiken noch kein Verkaufsschlager

Zwischen Zigarettenschachteln, Tabak und Zeitschriften tauchen in den heimischen Trafiken langsam auch immer mehr „grüne“ Produkte auf: Seit 21. Juli dürfen in Österreich infolge eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofs legale Cannabis-Blüten nur noch in Trafiken verkauft werden und nicht wie zuvor in Hanfshops oder einfach in Automaten. Um gleich einmal mit einem häufigen Irrglauben aufzuräumen: Nein, Trafiken verkaufen jetzt keine Drogen, sondern legale, nicht berauschende CBD-Blüten (siehe auch Infokasten unten).