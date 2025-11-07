Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

Malerisches Kellergassenfest in St. Pölten

Niederösterreich
07.11.2025 15:30
Die St. Pöltner Kellergasse im stimmungsvollen Abendlicht.
Die St. Pöltner Kellergasse im stimmungsvollen Abendlicht.(Bild: Josef Bollwein)

Morgen am Samstag, 8. November 2025 lädt das beliebte St. Pöltner Kellergassenfest in die romantische Rendl-Keller-Gasse ein.

Unter dem diesjährigen Motto „Es lebe der Genuss“ erwartet die Besucher ein wahres Fest der Sinne. Mit den hervorragenden Weinen der Region und vielen kulinarischen Schmankerln lässt sich der Herbst so richtig genießen! 

14 Winzerinnen und Winzer präsentieren ihre besten Tröpferl und laden zum Verkosten ein. Vom klassischen Grünen Veltliner bis hin zu exklusiven Rotweinen reicht die Palette. Es gibt aber für jeden Gaumen das Passende – es werden nicht nur Weinliebhaber verwöhnt! 

Beim Kellergassenfest in St. Pölten bleibt auch niemand hungrig: duftendes Spanferkel, frisch gebackene Feuerflecken, Käsespezialitäten und Dirndl-Köstlichkeiten machen Appetit auf „Mehr“. Für den kleinen Hunger gibt es natürlich ein tolles Jausen-Angebot und auch Naschkatzen kommen nicht zu kurz.

Ein besonderer Höhepunkt ist jedes Jahr die prächtige Herbstdekoration der Kellergasse. Blumen- und andere Dekorationselemente schaffen ein romantisches und stimmungsvolles Ambiente.

Abgerundet wird das Herbstfest von der Türnitzer Tanzlmusi, die für die passenden Klänge sorgen wird.

Beginn ist um 16 Uhr, bei freiem Eintritt. Man kann vor Ort sogar die Gläser mieten. Ein praktischer Shuttle-Service bringt die Besucher vom Parkplatz beim städtischen Wirtschaftshof direkt zum Fest.

Kellergassenidylle in Kammersdorf, nahe Dürnleis, im Weinviertel.
Kellergassenidylle in Kammersdorf, nahe Dürnleis, im Weinviertel.(Bild: Egelsberger)

Und wer in dieses spezielle Flair der Kellergassen noch tiefer eintauchen möchte, der findet auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at noch viele weitere Anregungen und Informationen zu den traditionellen Kellergassenfesten in unserem schönen Niederösterreich.

