„Menschen zu begleiten ist mir eine Herzenssache“

Denn die gebürtige Fürstenfelderin, Ehrenamtliche beim Hospizverein, ist im Laufe ihres Lebens durch eine genetische Erkrankung erblindet. Als Kind konnte sie noch mittels Lupe Lesen und Schreiben lernen, die Schule besuchen, später studieren – mit 40 war es aber schlagartig dunkel. Für sie eine zunächst entsetzliche Situation. „Ich bin in einen tiefen Abgrund gefallen.“ Aus dem sie aber mit ganz viel Stärke wieder herauskam.