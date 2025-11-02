Die letzten Momente, bevor die Abrissbirne kam

Es war ein jahrelanger Kampf, den die Komödianten in St. Leonhard schließlich verloren haben: Das KiStL, eine kleine Bühne im Innenhof der Rechbauerstraße 63a im Grazer Herz-Jesu-Viertel, wurde vor etwa einem Jahr abgerissen. Es musste einem neuen Wohnkomplex weichen. Damit endete die rund 40 Jahre lange Geschichte einer beliebten Spielstätte der freien Theaterszene in Graz.