Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues KiStL-Fotobuch

Die letzten Momente, bevor die Abrissbirne kam

Steiermark
02.11.2025 09:00
Abschied nach 40 Jahren: Das KiStL musste seine Bühne aufgeben
Abschied nach 40 Jahren: Das KiStL musste seine Bühne aufgeben(Bild: ALEXANDER DANNER)

Der Fotograf Alexander Danner dokumentierte den Abbruch des kleinen Grazer Theaters KiStL. Er gab nun im Eigenverlag ein Fotobuch über diese Zeit heraus.

0 Kommentare

Es war ein jahrelanger Kampf, den die Komödianten in St. Leonhard schließlich verloren haben: Das KiStL, eine kleine Bühne im Innenhof der Rechbauerstraße 63a im Grazer Herz-Jesu-Viertel, wurde vor etwa einem Jahr abgerissen. Es musste einem neuen Wohnkomplex weichen. Damit endete die rund 40 Jahre lange Geschichte einer beliebten Spielstätte der freien Theaterszene in Graz.

„Die Gruppe war in diesem Grätzl verwurzelt“, sagt Fotograf Alexander Danner. „Vor allem in den letzten Monaten und Wochen entstanden eine besondere Stimmung und ein besonderer Zusammenhalt. Das war sehr intensiv – und es war mir wichtig, das zu dokumentieren.“ Die Verbindung Danners zum KiStL ist eine persönliche: Seine Frau, Petra Pauritsch, leitet die Gruppe.

Schauspielerin Ingrid Muner ziert das Cover des Fotobuchs „Ein letzter Vorhang“ über den Abriss ...
Schauspielerin Ingrid Muner ziert das Cover des Fotobuchs „Ein letzter Vorhang“ über den Abriss des Grazer Theaters KiStL.(Bild: ALEXANDER DANNER)
(Bild: Alexander Danner)
(Bild: Alexander Danner)

Insgesamt hat Danner über zehn Jahre fotografisch dokumentiert, der Fokus in seinem im Eigenverlag herausgebrachten Fotobuch „Ein letzter Vorhang“ liegt aber auf der Zeit direkt vor dem Abriss und an diesem selbst. „Das allerletzte Foto sind die Trümmer des Hauses.“ Neben den Bildern enthält das Buch auch ein Nachwort von Autorin Evelyn Schalk.

Neue Heimat im Grazer Ungarischen Theater
Nach einem Jahr der „Obdachlosigkeit“, wie Danner sagt, hat das KiStL nun eine neue Spielstätte gefunden: Eine Kooperation mit dem Grazer Ungarischen Theater in der Reitschulgasse besteht seit Anfang Oktober. „Das KiStL hat eine große Fangemeinschaft und eine gute Auslastung.“

Aktuell ist das Buch vergriffen. Aber Danner will mehr Exemplare nachproduzieren – „und mich vielleicht doch an einen Verlag wenden“. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
161.500 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
112.818 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Steiermark
Tod nur 24 Tage nach Heirat: „Welt ist zerbrochen“
99.246 mal gelesen
Die Trauer um den so sozialen, liebenswerten Familienvater ist riesig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf