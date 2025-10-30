Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Schweres Los | Keine Muppets

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Schweres Los. Spitzenpolitik ist eine schwere Bürde - und drückt bei manchen Politikern schwer auf den Rücken. Im Vorjahr musste sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen einem Eingriff unterziehen, der ihm im wahrsten Sinne des Wortes „den Rücken stärkte“. Nun wurde auch Bundeskanzler Christian Stocker an den Bandscheiben operiert, er muss Allerheiligen noch im Krankenhaus verbringen, ab Montag führt er die Amtsgeschäfte statt vom Kanzleramt im Ballhausplatz von zuhause in Wiener Neustadt. Conny Bischofberger erinnert heute in ihrer „Moment“-Kolumne daran, dass spirituell gesehen Menschen, die mit Rückenproblemen kämpfen, oft zu schwer tragen – nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Bischofberger: „Das gilt für einen Bundespräsidenten und den ,Buddha vom Ballhausplatz´, wie Stocker bei seinem Amtsantritt von der ,Krone´ tituliert wurde, in gleicher Weise.“ Wobei unsere Autorin hinzufügt: „Auch wenn ein Buddha in der buddhistischen Lehre keine Lasten trägt, sondern von ihnen befreit ist.“ Nein, befreit ist Stocker wahrlich nicht!

 

0 Kommentare

Keine Muppets. Drei Männer, die viele Jahre lang höchste politische Ämter ausübten, sind dagegen wirklich von den Lasten der Tagesarbeit befreit. Man sieht es ihnen auf dem aktuellen Foto heute in der „Krone“ an, wie gut es ihnen damit geht: Den Alt-Landeshauptmännern Erwin Pröll (78), der Niederösterreich 25 Jahre lang bis 2017 regierte, Josef Pühringer (seit gestern 76, herzliche Gratulation!), der Oberösterreich 22 Jahre bis 2017 regierte und Hermann Schützenhöfer (73), sieben Jahre steirischer Landeschef bis 2022, ist anzusehen, dass es ihnen gut geht. Die drei befreundeten ÖVP-Politiker treffen sich regelmäßig – gestern in St. Florian bei Linz. Dass sie sich dabei kritisch mit der aktuellen Politik, auch jener ihrer Partei, auseinandergesetzt haben, davon darf man ausgehen. Was dem Trio dabei hoch anzurechnen ist: Sie tun das nicht „Muppet“-artig auf dem Balkon, sondern höchstens hinter verschlossenen Türen.

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Plakolm will ein neues Modell für Mutterschutz bei Fehlgeburten durchsetzen. Im Ministerium von ...
Kommt neues Modell?
Polit-Debatte um Mutterschutz nach Fehlgeburten
Prinz Andrew heißt bald nur noch Andrew Mountbatten-Windsor.
Epstein-Affäre
Jetzt verliert Prinz Andrew seinen letzten Titel
Die letzten drei Augustiner Chorfrauen Rita, Regina und Bernadette lassen sich nicht das Wort ...
Krone Plus Logo
Rebellische Nonnen
Verdacht gegen Orden auf Missbrauch von Sozialgeld
„ZiB 2“ verstummte
ORF kämpft mit Ton-Chaos live auf Sendung
Konrad Laimer (rechts) zeigte auch im Pokal, wie wichtig er für die Bayern ist.
Laimer in Topform
„Macht das exzellent!“ Sonderlob vom Weltmeister
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
182.285 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
141.659 mal gelesen
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
131.899 mal gelesen
Mehr Guten Morgen Newsletter
Kommt neues Modell?
Polit-Debatte um Mutterschutz nach Fehlgeburten
Drastische Kehrtwende
USA nehmen künftig 7500 Flüchtlinge auf – pro Jahr
Kämpft um die Macht
Wilders nach Wahl-Krimi: „Schnallen Sie sich an“
„Hohe Nachfrage“
„Starke Schmerzen“: Patient wartet 2 Jahre auf OP
Nach Kritik der Prüfer
Millionen für Gemeinden: Erstmals liegt Liste vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf