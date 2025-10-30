Schweres Los | Keine Muppets

Keine Muppets. Drei Männer, die viele Jahre lang höchste politische Ämter ausübten, sind dagegen wirklich von den Lasten der Tagesarbeit befreit. Man sieht es ihnen auf dem aktuellen Foto heute in der „Krone“ an, wie gut es ihnen damit geht: Den Alt-Landeshauptmännern Erwin Pröll (78), der Niederösterreich 25 Jahre lang bis 2017 regierte, Josef Pühringer (seit gestern 76, herzliche Gratulation!), der Oberösterreich 22 Jahre bis 2017 regierte und Hermann Schützenhöfer (73), sieben Jahre steirischer Landeschef bis 2022, ist anzusehen, dass es ihnen gut geht. Die drei befreundeten ÖVP-Politiker treffen sich regelmäßig – gestern in St. Florian bei Linz. Dass sie sich dabei kritisch mit der aktuellen Politik, auch jener ihrer Partei, auseinandergesetzt haben, davon darf man ausgehen. Was dem Trio dabei hoch anzurechnen ist: Sie tun das nicht „Muppet“-artig auf dem Balkon, sondern höchstens hinter verschlossenen Türen.