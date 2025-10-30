Offene Worte von Mikaela Shiffrin! In der ersten Episode ihres Podcasts „What‘s the point with Mikaela Shiffrin“ spricht die Ski-Queen aus den USA über ihr Privatleben und „aggressive“ Personen: „Sie sagen, ich soll aufhören und Kinder kriegen!“
Mikaela Shiffrin startet mit ihrem eigenen Podcast durch. Der erste Gast ist – na klar - ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde. Dabei sprechen die beiden Ski-Ausnahmekönner über ihre Liebe und spezielle Kommentare im Netz. „Es ist ganz lustig, die ganzen Einschätzungen über unsere Beziehung zu lesen“, schmunzelt Shiffrin. „Die Leute fragen mich ständig: ‘Wo ist Aleks? Macht er das Foto? Warum erwähnst du ihn nicht? Seid ihr nicht mehr zusammen?‘“
Doch einige User überspannen den Bogen. „Sie werden richtig aggressiv und sagen mir, dass ich aufhören, endlich Zeit mit Aleks verbringen und Kinder kriegen soll“, lässt Shiffrin aufhorchen. Sie schüttelt den Kopf, sagt aber auch: „Das ist wirklich verlockend.“
Ans Aufhören denkt die 30-Jährige jedenfalls noch nicht. „Wir sind noch nicht fertig, denn wir sind noch ganz gut in dem, was wir gerade machen“, so Shiffrin. Und Kilde meint: „Ich würde es gerne zu meiner obersten Priorität machen, rund um die Uhr bei dir zu sein. Aber im Sport gibt es ein Ablaufdatum. Ich weiß, dass wir das alles machen können, wenn wir mal aufhören.“
Hier die ganze Episode im Video:
Vierte in Sölden
Der Saison-Auftakt verlief aus der Sicht von Shiffrin, die wegen einer Verletzungspause einen Großteil der Vorsaison verpasst hatte, jedenfalls nach Wunsch. Im Sölden-Riesentorlauf fand sie zu alter Stärke zurück und landete auf dem starken vierten Platz. Kilde hingegen befindet sich nach seinem Horror-Sturz in Wengen 2024 weiter auf dem harten Weg zum Comeback.
