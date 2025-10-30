„Sie sagen, ich soll aufhören und Kinder kriegen“

Ans Aufhören denkt die 30-Jährige jedenfalls noch nicht. „Wir sind noch nicht fertig, denn wir sind noch ganz gut in dem, was wir gerade machen“, so Shiffrin. Und Kilde meint: „Ich würde es gerne zu meiner obersten Priorität machen, rund um die Uhr bei dir zu sein. Aber im Sport gibt es ein Ablaufdatum. Ich weiß, dass wir das alles machen können, wenn wir mal aufhören.“