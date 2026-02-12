Vorteilswelt
2:2 gegen Barcelona SC

Messi verletzt sich – Testspiel wird verschoben

Fußball International
12.02.2026 05:49
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/MARCOS PIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi fällt bei Inter Miami wegen einer Muskelverletzung vorerst aus. Der 38 Jahre alte argentinische Weltmeister hat sich nach Angaben des Klubs von Mitbesitzer David Beckham im Vorbereitungsspiel gegen Barcelona SC in Ecuador eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Beim 2:2 hatte der Inter-Kapitän einen Treffer selbst erzielt.

Messis schrittweise Rückkehr zum Training hänge von seinen klinischen und funktionellen Fortschritten in den kommenden Tagen ab, teilte Miami mit. Ein für Freitag (Ortszeit) geplantes weiteres Testspiel auf der sogenannten Champions Tour wurde deswegen auch verschoben.

„Wir wissen, wie groß eure Vorfreude ist“
Die Partie von Miami in Puerto Rico gegen Independiente del Valle aus Ecuador ist nun für den 26. Februar angesetzt worden. „Wir wissen, wie groß eure Vorfreude und euer Wunsch sind, ein Spiel von Inter Miami zu sehen. Es wird etwas ganz Besonderes sein, dies bald zu ermöglichen“, sagte Messi in einer weiteren Mitteilung von Inter Miami.

Nachdem seine Muskelbeschwerden aufgetreten seien, hätten sie nach einem alternativen Termin gesucht, um nach Puerto Rico reisen und dort spielen zu können.

