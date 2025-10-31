50 neue „Tiny Houses“ für die Fledermäuse

Überraschung im Nistkasten

Dass sich solche Bemühungen durchaus lohnen, zeigte sich erst vor kurzem: Bei einer Kontrolle eines Kastens, der ursprünglich für die Haselmaus gedacht war, fanden Forscher ein schlafendes Exemplar der streng geschützten Bechsteinfledermaus (zoologisch Myotis bechsteini genannt). Diese Spezies liebt alte, warme Buchenwälder – und gilt in Österreich als extrem selten. Ein kleines Wunder also, das zeigt: „Wenn der Wald leben darf, kehrt das Leben zurück“, freut sich Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl. (Öko)-herzerwärmendes Resümee der staatlichen Forsthüter: Zwischen Mythen und Moos, zwischen Totholz und Nachtfalter – im Wienerwald bekommen die lautlosen Jäger endlich wieder ihren Platz.