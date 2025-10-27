Online-Betrüger zog Frau Zehntausende aus Tasche

Wieder einmal hat ein Betrüger in Tirol eine Internetnutzerin dazu gebracht, ihm mehrere zehntausend Euro zu überweisen. Die Innsbruckerin (42) bemerkte das abgekartete Spiel schließlich und erstattete Anzeige.
Rund einen Monat lang – von Ende September bis Ende Oktober – lief der Betrug. Der bislang unbekannte Täter versprach der 42-jährigen Tirolerin Gewinne durch das Investieren in Kryptowährungen. Durch geschickte Manipulation brachte er sie dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen.
Nach weiteren Aufforderungen erstattete Opfer Anzeige
Allerdings wurde die 42-Jährige irgendwann misstrauisch. Als sie erneut zu Überweisungen aufgefordert wurde, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Insgesamt entstand der Innsbruckerin ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.
