Tödliches Systemversagen | Nur herumdoktern

Tödliches Systemversagen. Das macht wirklich Angst! Wie die „Krone“ bereits in der Sonntag-Ausgabe berichtete, hat sich kürzlich in Oberösterreich ein Drama abgespielt, das ein schreckliches Licht auf das österreichische Gesundheitssystem wirft: Eine zweifache Mutter (55) hatte mit starken Schmerzen in der Brust ein Landesspital im Mühlviertel aufgesucht. Man stellte eine eingerissene Hauptschlagader fest - das bedeutet akute Lebensgefahr, eine sofortige Operation in einem herzchirurgischen Zentrum ist erforderlich. Doch im wenige Hubschrauberminuten entfernten Kepler-Universitätsklinikum Linz lehnte man aus „Kapazitätsgründen“ ab, auch in mehreren weiteren Spitälern in Linz, Wels, Salzburg, Passau und St. Pölten zeigte man sich nicht in der Lage, die Patientin zu übernehmen. Zwei Stunden nach der Diagnose war die Patientin tot. Wie kann es so ein fürchterliches Systemversagen geben?