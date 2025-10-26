Alpinisten steckten fest: Eiskalte Nacht am Berg

Am Samstag gegen 9 Uhr bestiegen eine 36-jährige Deutsche aus Ulm und ein 35-jähriger Deutscher aus Regensburg die Klettertour „Fleischbank Nordgrat“ im Wilden Kaiser. Den Gipfel erreichten die beiden Alpinisten erst gegen 18 Uhr, was auf die widrigen Wetterverhältnisse und den bereits angesetzten Schnee in der Klettertour zurückzuführen war.