Alpinisten steckten fest: Eiskalte Nacht am Berg

Zwei Deutsche Alpinisten ließen es sich am Wochenende nicht nehmen, trotz widrigster Wetterbedingungen eine Klettertour im Wilden Kaiser (Tirol) zu unternehmen. Am Ende des ersten Tages kamen sie weder vor noch zurück.
Am Samstag gegen 9 Uhr bestiegen eine 36-jährige Deutsche aus Ulm und ein 35-jähriger Deutscher aus Regensburg die Klettertour „Fleischbank Nordgrat“ im Wilden Kaiser. Den Gipfel erreichten die beiden Alpinisten erst gegen 18 Uhr, was auf die widrigen Wetterverhältnisse und den bereits angesetzten Schnee in der Klettertour zurückzuführen war.
Weder Weg noch Haken gefunden
Anschließend seilten sich die beiden Alpinisten über die Abseilpiste in Richtung Nordostgrat der Hinteren Karlsspitze ab, fanden dann aber weder den weiteren Verlauf des Weges noch den Abseilhaken. Gegen 22.00 Uhr setzten sie schließlich einen Notruf ab.
Suchaktion abgebrochen
Die Bergrettung St. Johann stieg daraufhin in Richtung Ellmauer Tor auf, musste den Einsatz jedoch in der Nacht aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse abbrechen. Auch eine Bergung durch den Hubschrauber war vorerst nicht möglich.
Eiskalte Nacht am Berg
Am Sonntag erfolgte die Bergung der beiden Alpinisten, die in der Nacht auf rund 2100 Meter Seehöhe biwakiert hatten, mittels Taubergung eines Notarzthubschraubers, der sie anschließend mit leichten Unterkühlungen in das BKH Kufstein flog.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.