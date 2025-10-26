Mit Hand in Hobelmaschine geraten: schwer verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Samstag im steirischen Mürztal: Ein Mann geriet mit seiner linken Hand in eine Hobelmaschine und verletzte sich.
Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Werkstatt einer Firma in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Ein Arbeiter war damit beschäftigt, ein Holzstück zu hobeln. Dabei drückte der 48-Jährige das Holzstück gegen die Hobelvorrichtung der Arbeitsmaschine und kam mit seiner linken Hand in diese Vorrichtung.
Er zog sich schwere Verletzungen an der linken Hand zu und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. Auch das Arbeitsinspektorat in Leoben wurde verständigt.
