Mit Hand in Hobelmaschine geraten: schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Werkstatt einer Firma in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Ein Arbeiter war damit beschäftigt, ein Holzstück zu hobeln. Dabei drückte der 48-Jährige das Holzstück gegen die Hobelvorrichtung der Arbeitsmaschine und kam mit seiner linken Hand in diese Vorrichtung.