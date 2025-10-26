Durch Betrug im Internet um über 20.000 Euro ärmer

Über eine Werbeanzeige war der 41-Jährige auf eine vermeintliche AI Trading Gruppe gestoßen und hatte sich dort registriert. „Am Samstag zeigte der Mann bei der Polizei in Reutte an, dass sowohl am Donnerstag als auch am Freitag Geldbeträge von seinem Bankkonto abgebucht worden waren“, heißt es von den Ermittlern.