Durch Betrug im Internet um über 20.000 Euro ärmer

Opfer von Internet-Betrügern wurde ein Tiroler (41) im Bezirk Reutte. Mehr als 20.000 Euro buchten die Ganoven von seinem Bankkonto ab. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.
Über eine Werbeanzeige war der 41-Jährige auf eine vermeintliche AI Trading Gruppe gestoßen und hatte sich dort registriert. „Am Samstag zeigte der Mann bei der Polizei in Reutte an, dass sowohl am Donnerstag als auch am Freitag Geldbeträge von seinem Bankkonto abgebucht worden waren“, heißt es von den Ermittlern.
Von Tätern fehlt jede Spur
Die Beträge seien unter falschem Vorwand abgebucht worden. Der entstandene Schaden für den Tiroler liegt bei insgesamt mehr als 20.000 Euro. Von den Tätern fehlt – wie so oft – bis dato jede Spur.
