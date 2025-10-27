Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-TV-Kritik

Am Bodensee weht ab sofort frischer Ermittler-Wind

Unterhaltung
27.10.2025 06:00
Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) bringt sehr frischen Wind in das etablierte Ermittler-Team ...
Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) bringt sehr frischen Wind in das etablierte Ermittler-Team am Bodensee.(Bild: Manuel Paul Riesterer)

In der beliebten und erfolgreichen Reihe „Die Toten am Bodensee“ bekommt das Ermittlerduo im 23. Fall Zuwachs aus Wien (20.15 Uhr, ORF 2). „Der Wunschbaum“ überzeugt mit Spannung, einem wendungsreichen Handlungsbogen und Nebensträngen, die auf spannende Zukunftsfolgen hoffen lassen.

0 Kommentare

Zur ersten Akklimatisierung am neuen Standort entscheidet sich Bezirksinspektorin Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) dazu, am Ufer des Bodensees eine Joggingrunde zu drehen. Unter einem sogenannten „Wunschbaum“ findet sie dort eine Leiche, was das etablierte Ermittlerduo Oberländer (Matthias Koeberlin) und Kromlatschek (Hary Prinz) auf den Plan ruft. Beim ersten Beschnuppern der neuen Kollegin fällt den altgedienten Hasen erst einmal ihre raue Art auf. Wie sich herausstellen sollte, erlitt sie in Wien einen Kopfschuss und kann emotionale Regungen beim Gegenüber seither nicht mehr empathisch spüren.

Das sorgt bei den Ermittlungen zum anfangs noch undurchsichtigen Fall für einige prekäre Momente, weil sich durch das fehlende Feingefühl der jungen Kommissarin auch schnell wieder Türen verschließen. Erste Spuren führen zur Gärtnerei von Saskia Prixner (Miriam Stein), die der verstorbenen Rebecca (Tina Manzl) einen Arbeitsplatz besorgt hat. Als dann auch Saskia tot aufgefunden wird, wird es für das Ermittlertrio brenzlig – zumal Eisler nicht nur um ihren Platz im Team, sondern auch gegen eigene Dämonen ankämpft ...

Ein kniffliger Fall, der dem Ermittlertrio alles abverlangt.
Ein kniffliger Fall, der dem Ermittlertrio alles abverlangt.(Bild: Manuel Paul Riesterer)

Im 23. Fall der beliebten Krimireihe kommt mit der herben Inspektorin Eisler eine Person dazu, die das beständige Duo mit ihrer unorthodoxen Vorgehensweise ordentlich durchrüttelt. Als Kromlatschek für die Bewerbung der Polizei-internen Kaffeemaschine ein nüchternes „ich trinke Tee“ erntet und Eisler auch noch glaubt, er und Oberländer wären ein Paar, dräut den Kommissaren, dass die alltägliche Arbeit ab sofort ein anderes Tempo nehmen wird.

„Mara Eisler überrascht mich immer wieder“, so Friedmann über ihre resche Serienfigur, „ich lerne sie kennen, indem sie passiert, und das erlaubt mir, sie von Szene zu Szene, von Film zu Film neu zu entdecken. Dieser unkonventionelle Zugang der Figurenentwicklung ergab sich durch die Vorgeschichte Eislers und macht sie für mich ungeheuer aufregend.“ Oberländer-Darsteller Koeberlin findet die neue Rollenkonstellation ebenfalls gelungen. „Alles Neue durchbricht natürlich auch jede Routine – das nehmen Kromlatschek und Oberländer aber gerne in Kauf. Er würde Eisler mit einem Satz so beschreiben: ,Anders, aber interessant anders‘.“ Ein Quotenerfolg scheint damit garantiert ...

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
198.868 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
169.785 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
124.984 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf