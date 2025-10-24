Landtag: Schutz der Kinder und Gesundheit

ÖVP und SPÖ: „Sexualstrafrecht umbauen“

Er forderte im Regierungsviertel St. Pölten gestern eine Begründungspflicht für Urteile und ein verbessertes Berufungsrecht bei Sexualdelikten gegen Kinder. „Der Fall Anna hat uns zutiefst getroffen. Aber man sollte Lösungen suchen – Kinderschutz soll kein politisches Kampfthema sein!“, meinte Neos-Chefin Indra Collini. Wichtig seien auch Jugendschutzkonzepte. Doris Hahn (SPÖ) und Silke Dammerer (ÖVP) bestätigten, dass das Sexualstrafrecht umgebaut werden soll – jetzt ist die Bundesregierung am Zug.