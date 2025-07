Eisenstraße wartet weiter auf Notarztstützpunkt

Gerade in der Motorradsaison ist die notärztliche Versorgungslücke in der Region Steirische Eisenstraße besonders zu spüren. So auch wieder am Wochenende, wo sich gleich zwei Unfälle bei Großreifling ereignet haben. In einem Fall wurde der Notarzthubschrauber angefordert – vergeblich: Der C15 war bereits im Einsatz, der C17 musste wegen eines technischen Defektes umdrehen.