Erste Bank Open
Jannik Sinner sweeps away Daniel Altmaier
Demonstration of power by Jannik Sinner in his opening match in Vienna! The number one of the Erste Bank Open tournament gave Daniel Altmaier no chance. The South Tyrolean beat the German 6:0 and 6:2 in two sets. Sinner was in a great mood.
What a demonstration of power from Jannik Sinner. The acclaimed top star was merciless against underdog Altmaier on Wednesday. In the first set, the German almost took on the role of an active spectator. Because Sinner showed all facets of his game. Precise serves, sensitive balls but also hard, precise smashes.
Now Cobolli awaits
He swept past the visibly overwhelmed Altmaier 6:0. However, he showed morale and attacked again in the second set. Every successful move was met with encouraging applause from the Viennese crowd. In the end, he was able to collect two more points - but also clearly lost the second set 2:6.
Sinner is now through to the next round and will now face his compatriot Flavio Cobolli. Let's see if the young Italian can find a way to beat Sinner.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
