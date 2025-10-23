Tirol landet auf Platz zwei im Camping-Ranking

Juli und August sind die wichtigsten Monate

Laut Maximilian Möhrle, dem Geschäftsführer von camping.info, „sind der Juli und der August die wichtigsten Monate der Campingsaison. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen wie Inflation und Konsumzurückhaltung halten die österreichischen Campingplätze bei den Übernachtungen ein sehr hohes Niveau. Österreich wird von vielen Campern gern als Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden genutzt, ist aber längst auch für den zweiwöchigen Familienurlaub äußerst beliebt“.