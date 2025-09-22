Beliebteste Plätze: Wo Camper-Herz höher schlägt

Über 23.000 Plätze gelistet

Gelistet hat das Portal übrigens stolze 23.000 Plätze für Camper. Die vier ersten Plätze im Gesamtranking gehen an unser südliches Nachbarland Italien, während sich der fünfte Platz in Deutschland befindet. Auf den immer noch beachtlichen sechsten Platz schaffte es das Ferienparadies Natterer See. Betrachtet man nur die Österreich-Liste, befindet sich dieser Campingplatz auf dem ersten Platz.