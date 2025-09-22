Beliebteste Plätze: Wo Camper-Herz höher schlägt

Durch eine Nutzeranalyse wurden die 100 gefragtesten Campingplätze ermittelt. Auch das Land Tirol ist dreimal vertreten.
Ob im Wohnwagen, im Wohnmobil oder im Zelt – das Campen boomt und ist beliebt wie nie zuvor. Wo es die Camper hinzieht, das hat das Reiseportal camping.info ermittelt. Die Plattform zählt jedes Jahr rund 135 Millionen Seitenaufrufe. Auf Basis einer Nutzeranalyse wurden die 100 gefragtesten Campingplätze für 2025 ermittelt.
Die Erfahrungsberichte anderer Urlauber gelten als authentischste Orientierung und vertrauenswürdigste Entscheidungshilfe bei der Platzsuche.
Maximilian Möhrle
Über 23.000 Plätze gelistet
Gelistet hat das Portal übrigens stolze 23.000 Plätze für Camper. Die vier ersten Plätze im Gesamtranking gehen an unser südliches Nachbarland Italien, während sich der fünfte Platz in Deutschland befindet. Auf den immer noch beachtlichen sechsten Platz schaffte es das Ferienparadies Natterer See. Betrachtet man nur die Österreich-Liste, befindet sich dieser Campingplatz auf dem ersten Platz.
Zwei weitere Tiroler Plätze unter Top-Ten vertreten
Unter die österreichischen Top-Ten haben es noch zwei weitere Tiroler Campingplätze geschafft. Und zwar der Ferienpark Terrassencamping Süd-See in Walchsee (Platz 7) sowie Natürlich HELL in Fügen (Platz 8).
Über ein Drittel der 100 gefragtesten Plätze sind auch stolze Träger des camping.info Award 2025. Dabei handelt es sich um einen reinen Publikumspreis, der die besten Campingplätze auf Basis von 110.000 Camper-Bewertungen auszeichnet. „Die Erfahrungsberichte anderer Urlauber gelten als authentischste Orientierung und vertrauenswürdigste Entscheidungshilfe bei der Platzsuche“, sagt dazu Maximilian Möhrle, der Geschäftsführer von camping.info.
