Motoradfahrer gesucht

Wegen Bremsmanöver: Unbekannter schlug Fußgänger

Steiermark
22.10.2025 15:24
(Bild: Arda Savasciogullar stock.adobe.com)

Brutaler Zwischenfall Freitagnacht in Graz: Weil ein Motorradfahrer offenbar zum Abbremsen gezwungen wurde, schlug er einen Fußgänger nieder. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt, die Polizei sucht nach dem Verdächtigen.

Der 23-jährige Grazer war mit zwei Freunden Freitagnacht gegen 23.20 Uhr in der Lessingstraße auf dem Nachhauseweg. Als die drei die Fahrbahn überquerten, musste ein derzeit unbekannter Motorradfahrer offenbar stark bremsen und kam dadurch leicht ins Schleudern.

Der Motorradfahrer hielt daraufhin an, stieg von seiner Maschine und schlug dem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste im LKH Graz behandelt werden. Der Motorradlenker fuhr davon.

Da die beiden Freunde sowie das Opfer selbst zu dem Unbekannten keine zweckdienlichen Angaben machen konnten, ersucht die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise zum Verdächtigen.

Bitte unter 059133/6591 bei der Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse melden.

Steiermark

Folgen Sie uns auf