"In Camorra hands"
Serie B club Juve Stabia sinks into the mafia swamp!
The Italian second division soccer club Juve Stabia has been put into receivership due to suspected mafia involvement!
A "system of mafia-like influence on the club's economic activities" was uncovered during investigations, according to the authorities. Juve Stabia is based in the town of Castellammare di Stabia near Naples, where the Camorra mafia organization has its origins.
"Everything was in the hands of the Camorra!"
"The players only had to play, the Camorra took care of the rest," Italian media quoted the responsible public prosecutor Nicola Gratteri as saying. "The team's travel, security, catering, ticket management: everything was in the hands of the Camorra," explained Gratteri. Two Camorra clans in particular are said to have had their fingers in the pie: the D'Alessandro and Imparato families.
"Worrying overall picture"
Public prosecutor Giovanni Melillo spoke of a "worrying overall picture". He assumes that similar cases will be uncovered at other clubs in the future, not just in soccer". The measures of forced administration provide for the club to continue its sporting activities, but it will be placed under the supervision of a team of experts. However, the prefect of Naples, Michele Di Bari, did not rule out the possibility of Juve Stabia's next home games being postponed.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
