Wie Städte ihre Bürger zu Klimaschutz motivieren

„Gemma Klima“ zielt darauf ab, „möglichst viele Menschen dazu motivieren, klimafreundliche Alltagspraktiken zu etablieren“, erklärt Hammerl. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Mobilität, Energie, Konsum und Ernährung. Welche Aktionen dabei konkret entstehen, ist den Bürgern, die sich in Teams organisieren sollen, selbst überlassen. Sie werden dabei aber fachlich begleitet und beraten.