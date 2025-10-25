Hier zieht es die Steirer in den Herbstferien hin

Nicht alle bleiben für den oft letzten Urlaub des Jahres aber in der Grünen Mark: „Spanien ist in diesem Herbst die absolute Nummer eins unter den Reisezielen der Steirer“, weiß Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber-Reisen. Vor allem die Städte Malaga und Sevilla stechen heraus, aber auch Zypern und Ägypten liegen im Trend. Der Grund dafür ist einfach: „Viele unserer Kunden möchten vor dem Winter noch einmal Sonne tanken.“ Seit der Einführung der bundesweit einheitlichen Herbstferien im Jahr 2020 seien die Buchungszahlen Ende Oktober im Allgemeinen spürbar gestiegen: „vor allem bei Sonnenzielen im Mittelmeerraum und bei Kurztrips in europäische Städte“, bestätigt der Experte.