Grazer Lagergasse: Bald freie Fahrt für Lkw?

Wird es dafür reichen, dass Mietwagen nicht mehr stecken bleiben? Das bleibt fraglich. Zwar erhöht sich die Durchfahrtshöhe von 2,8 auf knapp 2,9 Meter – genau 2,9 Meter hoch sind jedoch die meisten Transporter. Empfohlen wird meist nur eine Durchfahrt bei 3,1 Metern Höhe. Vielleicht ist die Lachnummer also doch noch nicht Geschichte. In etwa einem Monat sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein, und die ersten Testfahrten können starten. Mutige bitte vor!