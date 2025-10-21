Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für Lachnummer

Grazer Lagergasse: Bald freie Fahrt für Lkw?

Steiermark
21.10.2025 18:07
Wasserleitungsarbeiten in der Grazer Lagergasse
Wasserleitungsarbeiten in der Grazer Lagergasse(Bild: Jauschowetz Christian)

Regelmäßig bleiben Möbeltransporter bei der Bahnunterführung in der Lagergasse stecken. Was unter Grazern bereits zur Lachnummer geworden ist, beschäftigt längst auch das Straßenamt. Jetzt ist für die Problemstraße eine Lösung in Sicht: Sie soll im Zuge von Bauarbeiten abgesenkt werden.

0 Kommentare

In der Grazer Lagergasse wird aktuell gebohrt und gestemmt. Der Grund sind Arbeiten an der Wasserleitung. Doch diese bringen nicht nur die Hoffnung auf neue Rohre mit sich: Die berühmt-berüchtigte Straße war bisher dafür bekannt, dass Klein-Lkw, die bei umliegenden Möbelhäusern ausgeborgt werden, bei der Ostbahn-Unterführung stecken bleiben. Trotz Warnschildern und Rammschutz. Was unter Grazern zum „Running-Gag“ geworden ist, könnte jetzt ein Ende nehmen.

Die Lagergasse gilt als Unfall-Hotspot.
Die Lagergasse gilt als Unfall-Hotspot.(Bild: Krone KREATIV/Grazwellness)

Im Zuge der Bauarbeiten wird die Straße um knappe zehn Zentimeter abgesenkt, bestätigt das Grazer Straßenamt auf „Krone“-Anfrage. Weiter in die Tiefe könne man wegen des dortigen Kanals nicht graben.

Lesen Sie auch:
Diese Unterführung der ÖBB-Strecke im Grazer Westen gilt als Unfall-Hotspot.
Krone Plus Logo
Ganz Graz lacht
Lagergasse: Darum bleiben hier ständig Lkw stecken
15.04.2025

Wird es dafür reichen, dass Mietwagen nicht mehr stecken bleiben? Das bleibt fraglich. Zwar erhöht sich die Durchfahrtshöhe von 2,8 auf knapp 2,9 Meter – genau 2,9 Meter hoch sind jedoch die meisten Transporter. Empfohlen wird meist nur eine Durchfahrt bei 3,1 Metern Höhe. Vielleicht ist die Lachnummer also doch noch nicht Geschichte. In etwa einem Monat sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein, und die ersten Testfahrten können starten. Mutige bitte vor!

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf