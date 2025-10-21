Grazer Lagergasse: Bald freie Fahrt für Lkw?

Regelmäßig bleiben Möbeltransporter bei der Bahnunterführung in der Lagergasse stecken. Was unter Grazern bereits zur Lachnummer geworden ist, beschäftigt längst auch das Straßenamt. Jetzt ist für die Problemstraße eine Lösung in Sicht: Sie soll im Zuge von Bauarbeiten abgesenkt werden.
In der Grazer Lagergasse wird aktuell gebohrt und gestemmt. Der Grund sind Arbeiten an der Wasserleitung. Doch diese bringen nicht nur die Hoffnung auf neue Rohre mit sich: Die berühmt-berüchtigte Straße war bisher dafür bekannt, dass Klein-Lkw, die bei umliegenden Möbelhäusern ausgeborgt werden, bei der Ostbahn-Unterführung stecken bleiben. Trotz Warnschildern und Rammschutz. Was unter Grazern zum „Running-Gag“ geworden ist, könnte jetzt ein Ende nehmen.
Im Zuge der Bauarbeiten wird die Straße um knappe zehn Zentimeter abgesenkt, bestätigt das Grazer Straßenamt auf „Krone“-Anfrage. Weiter in die Tiefe könne man wegen des dortigen Kanals nicht graben.
Wird es dafür reichen, dass Mietwagen nicht mehr stecken bleiben? Das bleibt fraglich. Zwar erhöht sich die Durchfahrtshöhe von 2,8 auf knapp 2,9 Meter – genau 2,9 Meter hoch sind jedoch die meisten Transporter. Empfohlen wird meist nur eine Durchfahrt bei 3,1 Metern Höhe. Vielleicht ist die Lachnummer also doch noch nicht Geschichte. In etwa einem Monat sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein, und die ersten Testfahrten können starten. Mutige bitte vor!
