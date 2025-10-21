19 herzige Pekinesen behördlich abgenommen

Vorige Woche dann die nächste Herkulesaufgabe für das bereits jetzt schon zu kleine und desolate Tierasyl: Durch eine behördliche Abnahme landeten 19 Pekinesen im Brunner Heim. „Der Herr, von dem sie kamen, sagte uns, er habe sie gefunden“, so Schneider, die jedoch selbst nicht so ganz an diese Version glaubt. Warum die Tiere tatsächlich abgenommen wurden, darüber gibt auch die Bezirkshauptmannschaft Mödling keine Auskunft. Nur so viel: „Wenn so etwas passiert, liegt immer ein dringender Handlungsbedarf vor“, heißt es vonseiten der zuständigen Amtstierärztin.