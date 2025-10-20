84-Jährige aus Fenster im Obergeschoss gestürzt

Sieben Meter in die Tiefe

In einem Gespräch mit den Angehörigen konnten die Beamten feststellen, dass bei der Verstorbenen Gleichgewichtsstörungen und Schwindel diagnostiziert waren. Da sich im oberen Stock des Wohnhauses, vor dem die Frau gefunden wurde, ein geöffnetes Fenster in der Höhe von circa sieben Metern befand, kann angenommen werden, dass die 84-Jährige beim Öffnen das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Ein Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.