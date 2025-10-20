84-Jährige aus Fenster im Obergeschoss gestürzt

Am Montag dürfte eine 84-jährige Frau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aus einem Fenster des Obergeschosses ihres Wohnhauses gestürzt sein. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.
Montagmorgen gegen kurz vor halb acht wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in der Gemeinde Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gerufen, weil eine regungslose Frau davor lag. Sofort wurden auch Rettungskräfte verständigt, die trotz Reanimationsmaßnahmen jedoch nur noch den Tod der 84-Jährigen feststellen konnten.
Sieben Meter in die Tiefe
In einem Gespräch mit den Angehörigen konnten die Beamten feststellen, dass bei der Verstorbenen Gleichgewichtsstörungen und Schwindel diagnostiziert waren. Da sich im oberen Stock des Wohnhauses, vor dem die Frau gefunden wurde, ein geöffnetes Fenster in der Höhe von circa sieben Metern befand, kann angenommen werden, dass die 84-Jährige beim Öffnen das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Ein Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.
