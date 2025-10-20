„Es ist ein Wunder, dass niemand verletzt wurde“

Keine Verletzten

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich lediglich die Lenkerin und eine Schülerin in dem 20-Sitzer-Bus, da alle anderen Schüler bereits ausgestiegen waren. Die beiden konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Busses. Auch der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Lenkerin des Schulbusses erlitt jedoch einen Schock.