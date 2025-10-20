„Es ist ein Wunder, dass niemand verletzt wurde“

Am Montag krachte ein Traktor in Deutsch Goritz (Bezirk Südoststeiermark) gegen einen Schulbus, der daraufhin umkippte. Weder die Insassen des Busses noch der Lenker des Traktors wurden verletzt.
In Deutsch Goritz (Bezirk Südoststeiermark) ereignete sich am Montagnachmittag ein verhängnisvoller Unfall: Ein Traktor touchierte einen Schulbus auf der rechten Seite. Dieser kippte daraufhin auf die linke Seite und rutschte mehrere Meter über die Straße. „Es ist ein riesiges Glück, dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde“, sagt Franz Konrad, Pressesprecher des Feuerwehrverbands Radkersburg, zur „Krone“.
Keine Verletzten
Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich lediglich die Lenkerin und eine Schülerin in dem 20-Sitzer-Bus, da alle anderen Schüler bereits ausgestiegen waren. Die beiden konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Busses. Auch der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Lenkerin des Schulbusses erlitt jedoch einen Schock.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Weixelbaum und Mureck. Sie sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Kleinbus mithilfe von zwei Seilwinden wieder auf. „Schade war es vor allem um den Bus, der war noch ganz neu“, erzählt Konrad.
