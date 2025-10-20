Vorteilswelt
Forstunfall in Gnas

64-Jähriger war unter Baumstamm eingeklemmt

Steiermark
20.10.2025 13:55
(Bild: Nicole Greiderer)

Bei einem Forstunfall am Montagvormittag in Gnas (Steiermark) wurde ein 64-Jähriger schwer verletzt. Seine Familie befreite ihn, als er unter einem Baum eingeklemmt war.

Ein 64-jähriger Südsteirer ist am Montagvormittag gegen 9 Uhr bei Forstarbeiten in seinem eigenen Wald schwer verletzt worden. Als er einen Baum fällte, riss dieser einen Zweiten, morschen mit. Der morsche Baum fiel auf den 64-Jährigen. Er wurde zwischen Oberschenkel und Hüfte eingeklemmt. 

Angehörige alarmierten Einsatzkräfte
Der Mann war alleine bei der Arbeit, konnte aber Angehörige mit dem Handy verständigen. Diese kamen kurz darauf zu Hilfe und befreiten den 64-Jährigen mit einer Motorsäge. Das Rote Kreuz versorgte den Mann, mit dem Rettungshubschrauber wurde er zum LKH-Uniklinikum Graz geflogen.

Steiermark

