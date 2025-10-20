64-Jähriger war unter Baumstamm eingeklemmt

Ein 64-jähriger Südsteirer ist am Montagvormittag gegen 9 Uhr bei Forstarbeiten in seinem eigenen Wald schwer verletzt worden. Als er einen Baum fällte, riss dieser einen Zweiten, morschen mit. Der morsche Baum fiel auf den 64-Jährigen. Er wurde zwischen Oberschenkel und Hüfte eingeklemmt.