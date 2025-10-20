Feuerwehren verhinderten großen Waldbrand

Versteckte Glutnester

Mit einer Drohne und neun Autos gelang es den Florianis schnell, den Brand zu löschen. Es gelang auch, versteckte Glutnester zu finden und gezielt zu löschen. „Nach rund zweieinhalb Stunden intensiver Arbeit konnte Brand aus gegeben werden“, erklärt Dieter Horn vom Bereichsfeuerwehrverband Murau.