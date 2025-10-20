Feuerwehren verhinderten großen Waldbrand

Am Puxberg in der Gemeinde Teufenbach-Katsch (Steiermark) haben Feuerwehren am Sonntag einen großen Waldbrand verhindert. Eine 1000 Quadratmeter umfassende Fläche stand schon in Flammen.
Am Sonntag rückten 61 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Katsch, Niederwölz und Teufenbach zu einem Waldbrand am Puxberg unterhalb des sogenannten „Puxerloches“ aus. Als sie dort ankamen, standen schon 1000 Quadratmeter im steilen und schwer zugänglichen Gelände in Brand.
Versteckte Glutnester
Mit einer Drohne und neun Autos gelang es den Florianis schnell, den Brand zu löschen. Es gelang auch, versteckte Glutnester zu finden und gezielt zu löschen. „Nach rund zweieinhalb Stunden intensiver Arbeit konnte Brand aus gegeben werden“, erklärt Dieter Horn vom Bereichsfeuerwehrverband Murau.
Die Brandursache ist noch ungeklärt und wird ermittelt. Niemand wurde verletzt.
