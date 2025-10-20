Vorteilswelt
140 statt 70 km/h

Polizei kassierte Scheine von zwei Tempo-Sündern

Niederösterreich
20.10.2025 11:01
Ein polnischer Pkw-Lenker und ein 19-Jähriger waren am Sonntag in Wien-Nähe viel zu schnell ...
Ein polnischer Pkw-Lenker und ein 19-Jähriger waren am Sonntag in Wien-Nähe viel zu schnell unterwegs.(Bild: P. Huber)

Gleich zwei Fahrer hatten am Sonntag in Niederösterreich einen Bleifuß. Ein 19-jähriger Führerschein-Neuling fuhr mehr als doppelt so schnell durch eine 70er-Zone. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle wieder abgeben. Und er war nicht der einzige Raser.

Am Sonntagnachmittag packten zwei Lenker das Raser-Fieber. Noch gegen 16 Uhr zischte der 19-Jährige aus Wien heraus auf der B14 an Klosterneuburg vorbei, und schon musste er sich von seinem Führerschein erst mal verabschieden.

Statt der erlaubten 70 km/h auf der Bundesstraße wurden bei ihm 142 km/h gemessen. Der junge Mann wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt, Führerschein samt Pkw wurde ihm noch auf der Stelle von der Polizei abgenommen. 

Auch polnischer Lenker war viel zu schnell
Noch eine Stunde vor dem Klosterneuburg-Raser war vom Gemeindegebiet Großebersdorf Richtung Wien ein 38-Jähriger mit 180 km/h am Beschleunigen. Viel zu schnell für die S1, wo maximal 100 km/h erlaubt sind. Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion nahmen dem aus Polen stammenden Mann den Schein sofort ab und zeigten ihn beim Bezirk Mistelbach an. 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Ähnliche Themen
WienKlosterneuburg
Polizei
Führerschein
Loading
