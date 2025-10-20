Polizei kassierte Scheine von zwei Tempo-Sündern

Auch polnischer Lenker war viel zu schnell

Noch eine Stunde vor dem Klosterneuburg-Raser war vom Gemeindegebiet Großebersdorf Richtung Wien ein 38-Jähriger mit 180 km/h am Beschleunigen. Viel zu schnell für die S1, wo maximal 100 km/h erlaubt sind. Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion nahmen dem aus Polen stammenden Mann den Schein sofort ab und zeigten ihn beim Bezirk Mistelbach an.