Zu scharf gebremst: Rennradler knallte gegen Auto

In Innsbruck/Vill kam es am Sonntag zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer (30) und einem Autolenker (39). Weil das Auto seine Bahn querte, bremste der Rennradler und kam dadurch zu Sturz. Er wurde verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Igler Straße in Vill. Auf dieser fuhr der 30-jährige Rennradfahrer gerade bergab, als der Autolenker von der Viller Dorfstraße kommend die Fahrbahn querte. Als der Österreicher das Auto bemerkte, bremste er sein Rad stark ab.
In die Klinik gebracht
Bei dem Bremsmanöver kam der Sportler zu Sturz und prallte gegen die Stoßstange des 39-jährigen Einheimischen. Er wurde dabei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte ihn die Rettung in die Innsbrucker Klinik.
