Karl „Carlo“ Wilfing dankte als Bezirksobmann ab

Karl „Carlo“ Wilfing ist nicht nur der Vorzugsstimmen-Kaiser in seiner Region, sondern auch der „Mister Weinviertel“. Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Volkspartei im Bezirk Mistelbach, hat er den Vorsitz übergeben. Seit dem 1. März 2000 leitete er die Bezirksorganisation. Von der Nordautobahn über den touristischen Ausbau bis hin zur Förderung von Vereinen und Freiwilligen, Karl Wilfing prägte das Viertel maßgeblich mit – und fuhr mit seinem Team im Bezirk immer bessere Ergebnisse für „seine“ Partei ein als im Landes- und Bundesschnitt.