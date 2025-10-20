Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politische Bilanz

Karl „Carlo“ Wilfing dankte als Bezirksobmann ab

Niederösterreich
20.10.2025 11:00
Vorliebe für Salzstangerl: Manfred Schulz, Neo-ÖVP-Bezirkschef Hackl, Ehrengast Christian ...
Vorliebe für Salzstangerl: Manfred Schulz, Neo-ÖVP-Bezirkschef Hackl, Ehrengast Christian Stocker sowie Parteimanager Matthias Zauner (g. re.) ehrten den „Vater der Nordautobahn“: Wilfing beeindruckte mit einem Rückblick auf seine „Ära“.(Bild: Josef Schimmer/ÖVP NÖ)

Der politische „Motor“ des Weinviertels startete einst der JVP, jetzt zog „Mister Weinviertel“ nochmals eine große Bilanz und gab sein Amt als Bezirksparteiobmann der Volkspartei in neue Hände.

0 Kommentare

Karl „Carlo“ Wilfing ist nicht nur der Vorzugsstimmen-Kaiser in seiner Region, sondern auch der „Mister Weinviertel“. Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Volkspartei im Bezirk Mistelbach, hat er den Vorsitz übergeben. Seit dem 1. März 2000 leitete er die Bezirksorganisation. Von der Nordautobahn über den touristischen Ausbau bis hin zur Förderung von Vereinen und Freiwilligen, Karl Wilfing prägte das Viertel maßgeblich mit – und fuhr mit seinem Team im Bezirk immer bessere Ergebnisse für „seine“ Partei ein als im Landes- und Bundesschnitt.

Dank vom Bundeskanzler
„Sein Wirken war immer von Verlässlichkeit, Handschlagqualität und Weitblick geprägt – Eigenschaften, die in der Politik unverzichtbar sind“, erklärte Bundesparteiobmann und Kanzler Christian Stocker vor Hunderten Gästen im Kolpinghaus Poysdorf.

„Carlo Wilfing hat den Bezirk Mistelbach und das Weinviertel über ein Vierteljahrhundert entscheidend geprägt – mit Weitblick, Handschlagqualität und einem starken Teamgeist. Er hat gezeigt, dass Politik dann am meisten bewegt, wenn sie nah am Bürger ist. Nun übernimmt mit Kurt Hackl jemand, der diese Werte teilt und die erfolgreiche Arbeit im Sinne der Region fortsetzt“, resümierte ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

Wilfing bleibt Landtagspräsident
Neuer Bezirksobmann ist ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl. Der ÖVP-Klubobmann und Neo-Bezirkschef dankte seinem Vorgänger für die jahrzehntelange Aufbauarbeit: „Carlo Wilfing hat bewiesen, dass Politik vor allem eines ist – das Miteinander.“ Übrigens: „Der Carlo“ arbeitet als Landtagspräsident und Landesobmann der NÖ Senioren weiter.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf