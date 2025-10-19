„10.000 bis 15.000 Euro sind einfach zu viel!“

Gehaltsvorstellungen zu hoch

Die Gehaltsvorstellungen der Kandidaten sind bisher zu hoch. „ Da wurden 10.000 bis 15.000 Euro pro Jahr angeschlagen. Das geht sich nie aus. Wir zahlen keinem Trainer mehr als den Mädels am Feld“, so Noch-Spielertrainerin Alissa Lamzari, die ja ihr Amt zurücklegen möchte. Am Rasen feierte man gestern den zweiten Sieg in Folge: 4:1 bei LUV Graz. Bitter: Aila Kovacevic fiel in einem Zweikampf unglücklich auf den Kopf, musste mit der Rettung ins Spital.