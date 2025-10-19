„10.000 bis 15.000 Euro sind einfach zu viel!“

Die Trainersuche gestaltet sich für die Zweitliga-Mädels von Kraig schwierig! Vor allem, weil die Gehaltsvorstellungen von potenziellen Kandidaten zu hoch sind. Am Rasen feierte man den zweiten Sieg in Folge. Die Girls von Austria Klagenfurt empfangen Leader Rapid Wien.
Weiterhin auf Trainersuche sind die Fußball-Girls von Zweitligist Kraig! Seit Anfang Oktober sucht man nach einem neuen Coach, Interessenten gab es genug – aber Nägel mit Köpfen hat man noch nicht gemacht. „Er muss zur Truppe passen und finanziell muss es sich auch ausgehen“, erklärt Sektionsleiter und Co-Trainer Manuel Knapp.
Gehaltsvorstellungen zu hoch
Die Gehaltsvorstellungen der Kandidaten sind bisher zu hoch. „ Da wurden 10.000 bis 15.000 Euro pro Jahr angeschlagen. Das geht sich nie aus. Wir zahlen keinem Trainer mehr als den Mädels am Feld“, so Noch-Spielertrainerin Alissa Lamzari, die ja ihr Amt zurücklegen möchte. Am Rasen feierte man gestern den zweiten Sieg in Folge: 4:1 bei LUV Graz. Bitter: Aila Kovacevic fiel in einem Zweikampf unglücklich auf den Kopf, musste mit der Rettung ins Spital.
Austria trifft auf den Leader
Die Girls von Austria Klagenfurt empfangen am heutigen Sonntag (11 Uhr) im Hit der Runde Leader Rapid Wien. „Sie haben die Frauen in den letzten Jahren sehr gut aufgebaut, sind das Top-Team und der Favorit“, sagt Coach Robert Micheu.
