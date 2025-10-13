Freiheitlicher entfacht Streit um den „Taxi-Arzt“

ÖGK: „Haben mit Pelikan persönlich telefoniert“

Die ÖGK weist die Vorwürfe des Taxiunternehmers zurück: Man habe wiederholt zum Thema Stellung genommen und Mitte Juli mit dem Freiheitlichen telefoniert. Die Kasse betont, dass man hier zwei Beförderungsarten vermische: Zum einen den Krankentransport für gehunfähige Patienten zu einer medizinischen Versorgung, für den man auch 130 Taxiunternehmen aus NÖ als Vertragspartner habe. Zum anderen die Visitenfahrt des Arztes, wofür man aber keine zusätzliche Vereinbarung mit Taxis als sinnvoll erachte. Von 19 bis 7 Uhr regelt Notruf NÖ das über den Ärztenotdienst 141, am Wochenende würden Ärzte genauso die Patienten daheim aufsuchen, sofern das medizinisch auch notwendig sei.