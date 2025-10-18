Land will Gesundheitssystem von morgen sichern

„Wer das Gesundheitssystem von morgen sichern will, muss heute in die Führung von heute investieren. Denn es sind die Führungskräfte in der Pflege, die darüber entscheiden, ob gute Rahmenbedingungen zur gelebten Realität werden“, erklärte die zuständige Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele.