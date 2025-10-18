Land will Gesundheitssystem von morgen sichern

Neue Führungskräfte-Seminare für die Pflege wurden in Tirol gestartet. Die Qualität wird so gesteigert. Geht es nach der Gesundheits-Landesrätin, muss man beim Thema Gesundheit investieren.
Angesichts aktueller Herausforderungen in der Pflege ist die gezielte Weiterbildung von Führungskräften ein zentrales Anliegen des Landes Tirol. Gestern startete eine von der Abteilung Pflege entwickelte umfassende Fortbildungsreihe, die darauf abzielt, Führungskräfte in der Langzeitpflege bestmöglich auf künftige Aufgaben vorzubereiten und ihre individuellen Rollen nachhaltig zu stärken.
Wer das Gesundheitssystem von morgen sichern will, muss heute in die Führung von heute investieren.
LR Cornelia Hagele
Bild: Birbaumer Christof
Investitionen werden notwendig
Im Fokus steht dabei vor allem das gemeinsame Agieren als kollegiale Führung aus Wirtschafts- und Pflegedienstleitung und da Weiterentwickeln und Vertiefen hierfür notwendiger Kompetenz.
„Wer das Gesundheitssystem von morgen sichern will, muss heute in die Führung von heute investieren. Denn es sind die Führungskräfte in der Pflege, die darüber entscheiden, ob gute Rahmenbedingungen zur gelebten Realität werden“, erklärte die zuständige Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele.
