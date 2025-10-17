Vorteilswelt
Schock in Bayern

Altenpfleger spritzt Insulin – Seniorin stirbt

Ausland
17.10.2025 11:52
Der Mann hatte zwei hochbetagten und unter anderem an Demenz erkrankten Bewohnerinnen bewusst ...
Der Mann hatte zwei hochbetagten und unter anderem an Demenz erkrankten Bewohnerinnen bewusst Insulin verabreicht, obwohl diese nicht an Diabetes litten (Symbolbild).(Bild: Nati - stock.adobe.com)

Ein unfassbarer Fall sorgt in Bayern für Erschütterung: Ein 36-jähriger Altenpfleger wurde zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, weil er mehreren betagten Heimbewohnerinnen mutwillig Insulin verabreicht haben soll – obwohl sie gar nicht zuckerkrank waren!

Das Landgericht Landshut sprach den Mann am Donnerstag schuldig wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie zweifacher gefährlicher Körperverletzung. Zudem ordnete das Gericht eine Unterbringung in der Psychiatrie und ein fünfjähriges Berufsverbot an.

Insulin willkürlich injiziert
Der Pfleger hatte laut Urteil in einem Pflegeheim im Ort Zolling (Landkreis Freising) zwei hochbetagten, demenzkranken Frauen bewusst Insulin gespritzt, ohne dass es medizinisch nötig war. Einer dritten, tatsächlich an Diabetes erkrankten Bewohnerin, gab er die Spritze außerhalb des Behandlungsplans.

Für eine 90-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät – sie starb an den Folgen der Injektion.

