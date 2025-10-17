Altenpfleger spritzt Insulin – Seniorin stirbt

Insulin willkürlich injiziert

Der Pfleger hatte laut Urteil in einem Pflegeheim im Ort Zolling (Landkreis Freising) zwei hochbetagten, demenzkranken Frauen bewusst Insulin gespritzt, ohne dass es medizinisch nötig war. Einer dritten, tatsächlich an Diabetes erkrankten Bewohnerin, gab er die Spritze außerhalb des Behandlungsplans.