Schock in Bayern
Altenpfleger spritzt Insulin – Seniorin stirbt
Ein unfassbarer Fall sorgt in Bayern für Erschütterung: Ein 36-jähriger Altenpfleger wurde zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, weil er mehreren betagten Heimbewohnerinnen mutwillig Insulin verabreicht haben soll – obwohl sie gar nicht zuckerkrank waren!
Das Landgericht Landshut sprach den Mann am Donnerstag schuldig wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie zweifacher gefährlicher Körperverletzung. Zudem ordnete das Gericht eine Unterbringung in der Psychiatrie und ein fünfjähriges Berufsverbot an.
Insulin willkürlich injiziert
Der Pfleger hatte laut Urteil in einem Pflegeheim im Ort Zolling (Landkreis Freising) zwei hochbetagten, demenzkranken Frauen bewusst Insulin gespritzt, ohne dass es medizinisch nötig war. Einer dritten, tatsächlich an Diabetes erkrankten Bewohnerin, gab er die Spritze außerhalb des Behandlungsplans.
Für eine 90-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät – sie starb an den Folgen der Injektion.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.