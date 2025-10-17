Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wertvolle Impulse“

Neuer Job für ehemaligen Startrainer Jürgen Klopp

Fußball International
17.10.2025 10:33
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Neuer Job für Jürgen Klopp: Der frühere Toptrainer Jürgen Klopp wird Teil einer neuen DFL-Expertengruppe! Neben dem 58-Jährigen ist unter anderem auch Ex-Weltmeister Sami Khedira mit dabei.

0 Kommentare

Das Gremium soll nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) Kompetenzen von Klubs, Liga, DFB und externen Fachleuten bündeln, „um Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifußballs zeitnah und intensiv zu diskutieren“.

Auch Sami Khedira ist mit dabei.
Auch Sami Khedira ist mit dabei.(Bild: EPA/Marcelo Sayao)

Das Profilager aus der sogenannten Kommission Fußball wird durch Andreas Bornemann (FC St. Pauli), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) vertreten. Für die DFL-Kommission Leistungszentren ist Jochen Sauer vom FC Bayern München dabei. DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig komplettieren das Gremium.

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp und Gabriela Sabatini spielten beim Celebrity-Padel-Turnier der Vanda ...
Auch Nadal war dabei
Mit welchem früheren Tennisstar spielt Klopp hier?
11.10.2025
„Man weiß ja nie“
Comeback als Trainer? Klopp lässt aufhorchen
30.09.2025
Ein unschöner Moment
Klopp schimpft: „Das ist ein jämmerliches Gewerbe“
26.09.2025

„Zuletzt wurden sportliche Entwicklungen – unter anderem in der Nachwuchsförderung – intern im Ligaverband thematisiert. Es gilt, gemeinsam die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Expertengruppe wird dazu wertvolle Impulse einbringen“, so Lenz. 

Fußballchef bei Red Bull
Nach seinem Ende als Liverpool-Trainer stieg Klopp im Jänner 2025 als Global Head of Soccer beim Red-Bull-Konzern ein. Jetzt bringt er auch bei der DFL seine Expertise ein. Erste Ergebnisse erwartet die DFL im Frühjahr 2026.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Fußball International
Sorge vor EL-Spiel
„Beschämend!“ Aufregung nach Fan-Ausschluss
„Wertvolle Impulse“
Neuer Job für ehemaligen Startrainer Jürgen Klopp
Schröder in Gladbach
Buhmann nach Salzburg-Abgang? „War es mir wert!“
Historische Leistung
Schöne Geste! Teamkollegen feiern Marko Arnautovic
Bundesliga im Ticker
Union Berlin gegen Gladbach – ab 20.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf