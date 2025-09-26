Klopp schimpft: „Das ist ein jämmerliches Gewerbe“

„Das ist ganz schlimm“

Zu viel des Guten für Klopp! „Das ist ganz schlimm. Wir sind wirklich normale Leute, wir haben gar kein Interesse daran. Ich bin es gewohnt, aber meine Familie hat damit nichts zu tun“, schimpft der 58-jährige Deutsche. Nachsatz: „Das war ein total unschöner Moment!“