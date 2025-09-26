Vorteilswelt
Ein unschöner Moment

Klopp schimpft: „Das ist ein jämmerliches Gewerbe“

Fußball International
26.09.2025 13:28
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AFP/APA/KERSTIN JOENSSON)

Jürgen Klopp ist kein Fan von Paparazzi. „Das ist ein jämmerliches Gewerbe“, findet der einstige Star-Coach des FC Liverpool und von Borussia Dortmund deutliche Worte und berichtet von einem unschönen Moment.

Jürgen Klopp ist nicht nur für seinen leidenschaftlichen Trainerstil, sondern auch für seinen bodenständigen Charakter bekannt. Doch das Thema „Paparazzi“ bringt den Global Head of Soccer von Red Bull so richtig auf die Palme. Er spricht von einem „jämmerlichen Gewerbe“ - hier zu sehen im Video:

Im ARD-Format „Y-Kollektiv“ erzählt er Reporterin Carolin von der Groeben am Rande der Opening Night des Mallorca Country Club, warum er nicht gut auf Paparazzi zu sprechen ist. „Wir lagen in Tulum am Strand, meine Frau und meine Kinder“, verrät Klopp. Kurze Zeit später landeten plötzlich Fotos von der Familie auf den Seiten der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“.

„Das ist ganz schlimm“
Zu viel des Guten für Klopp! „Das ist ganz schlimm. Wir sind wirklich normale Leute, wir haben gar kein Interesse daran. Ich bin es gewohnt, aber meine Familie hat damit nichts zu tun“, schimpft der 58-jährige Deutsche. Nachsatz: „Das war ein total unschöner Moment!“

