Several injured
Collision between truck and coach claims lives
A traffic accident on the Drasenhofen bypass of the Nord-/Weinviertel-Autobahn (A5) on Friday morning apparently claimed one life and injured several others. According to the police, a coach and a truck collided in the oncoming traffic area. A van was also involved.
A large contingent of rescue workers was deployed at the scene of the accident. Notruf Niederösterreich reported helpers from the local Red Cross and the Czech rescue service.
The bypass near the municipality in northern Lower Austria is currently closed:
In addition, three "Christophorus" helicopters were dispatched to Drasenhofen. The bypass in the municipality in northern Lower Austria remained closed after the collision.
This article will be updated regularly.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
