Heizkostenzuschuss für Österreicher und EU-Bürger

Anders als im Vorjahr kann der Antrag heuer auch nicht mehr online erledigt werden, da es da zu Problemen bzw. einem höheren Verwaltungsaufwand für die Kommunen gekommen ist. Der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark kann von 16. Oktober 2025 bis 28. Februar 2026 im Gemeindeamt der Wohnsitzgemeinde, in den Stadtämtern sowie in den Servicezentren und Servicestellen der Stadt Graz beantragt werden. Für Fragen steht das Sozialservice des Landes unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/20 10 10 zur Verfügung.