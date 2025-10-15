Winterflugplan bringt Direktverbindung nach London

Die Wintersaison am Flughafen Graz steht vor der Tür und mit ihr auch einige Neuerungen. „Seit langer Zeit können wir auch im Winter wieder Istanbul mit dem Zielflughafen Sabiha Gokcen anbieten“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Grimus. „Damit stehen unseren Fluggästen auch im Winter insgesamt sechs Umsteigeflughäfen zur Verfügung, über die ab Graz mit nur einmal Umsteigen mehr als 200 weitere Flugziele weltweit erreichbar sind.“