Nächste Saison Angriff: Foidl will vorn mitmischen

Verletzungspause

Dabei musste der Tiroler nach einem Sturz in Scheffau im Mai mit gebrochenem Schlüsselbein zwei Monate pausieren. Da war die Freude jetzt umso größer. „Solange Jahr für Jahr etwas weitergeht, bin ich zufrieden. Wenn man bei uns in die Top-10 fahren kann, dann hat man auch das Level für ganz vorne“, weiß der 30-Jährige.