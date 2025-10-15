Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mountainbike-Weltcup

Nächste Saison Angriff: Foidl will vorn mitmischen

Tirol
15.10.2025 13:00
Max Foidl auf dem Weg zum Spitzenplatz.
Max Foidl auf dem Weg zum Spitzenplatz.(Bild: Piotr Staron)

Der St. Johanner Max Foidl beendete den Mountainbike-Weltcup in Kanada mit der bisherigen Karriere-Bestleistung auf einem Top-10-Platz. In der nächsten Saison will der 30-Jährige, den eine Verletzung zwei Monate lang ausbremste, dann endlich ganz vorne dabei sein. 

0 Kommentare

„Der hat mir noch gefehlt“, grinste Maximilian Foidl nach dem 10. Platz beim Weltcup-Finale der Mountainbiker. Der gebürtige St. Johanner, der in Graz lebt, ist aus Kanada schon wieder in die Heimat zurückgekehrt. Mit der besten Karriereplatzierung im Gepäck hat man auch leicht Lachen. „Ich bin glücklich, es war generell eine gute Saison.“

Verletzungspause
Dabei musste der Tiroler nach einem Sturz in Scheffau im Mai mit gebrochenem Schlüsselbein zwei Monate pausieren. Da war die Freude jetzt umso größer. „Solange Jahr für Jahr etwas weitergeht, bin ich zufrieden. Wenn man bei uns in die Top-10 fahren kann, dann hat man auch das Level für ganz vorne“, weiß der 30-Jährige.

Zitat Icon

Heuer habe ich einen Sprung gemacht, starte beim Cross-Country nun aus den ersten drei Reihen.

Maximilian Foidl

Besonders im Shorttrack geht es immer besser. „Vergangenes Jahr habe ich den Freitag-Bewerb eher gehasst. Aber heuer habe ich einen Sprung gemacht, starte beim Cross-Country nun aus den ersten drei Reihen.“

Sehr motiviert
Die Motivation für das harte Training ist nun richtig groß, der Mountainbike-Profi konnte noch einmal viel Selbstvertrauen tanken. Zunächst wird aber zwei Wochen Pause gemacht. „Ich möchte irgendwo in den Süden und im Urlaub mit dem Training beginnen“, sagte Max.

Porträt von Jörg Mülleder
Jörg Mülleder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.011 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
211.304 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.213 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf