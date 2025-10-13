Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rettungs-Doppel

Polizei-Heli nahm bei Bergung zweite Wanderin mit

Tirol
13.10.2025 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Gleich im Doppelpack endete eine Bergung von Alpinistinnen mit dem Polizeihubschrauber am Sonntag im Wilden Kaiser in Kufstein. Weil eine Kletterin (22) nicht mehr weiterkam, alarmierten Kollegen die Einsatzkräfte. Eine andere Wanderin (57) nutzte die Chance und wurde ebenfalls geborgen.

0 Kommentare

Am Sonntagmorgen war eine 22-jährige deutsche Kletterin aus Stuttgart mit drei Begleitern vom Anton-Karg-Haus über die Scharlinger Böden zum Kaiserschützensteig im Wilden Kaiser aufgebrochen. Ihr Ziel war es, über diesen Steig zum Gipfel der Kleinen Halt (2117 Meter) zu gelangen.

Rund 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels geriet die 22-Jährige in einer Steilrinne in Panik. Sie sah sich laut Polizei nicht mehr in der Lage, den Aufstieg fortzusetzen. Die Gruppe entschloss sich deshalb kurz nach 12 Uhr, den Notruf abzusetzen.

Der Polizeihubschrauber konnte die Frau wenig später mittels Tau bergen und aus ihrer misslichen Lage bringen. Sie wurde zum Ausgangspunkt ihrer Tour geflogen. Ihre Begleiter konnten alleine absteigen.

Wanderin sah Bergung
Zeitgleich war auch eine 57-jährige Einheimische alleine von der Wochenbrunneralm aus über den Gamsjägersteig auf den Gipfel der Elllmauer Halt aufgestiegen. Probleme bereiteten der Frau jedoch Schneefelder.

Zitat Icon

Sie wollte deshalb nordseitig über den Kaiserschützensteig absteigen.

Die Polizei

Dabei zog sie sich leichte Abschürfungen an den Händen und Unterarmen zu. „Sie wollte deshalb nordseitig über den Kaiserschützensteig absteigen“, schildert die Polizei. Dabei dürfte sie die Bergung der 22-Jährigen gesehen haben und entschied, dass der Abstieg doch zu gefährlich sei.

Sie setzte deshalb kurz nach 13 Uhr den Notruf ab. Auch sie wurde vom Polizeihubschrauber geborgen und zum Anton-Karg-Haus geflogen.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
176.441 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
144.976 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
119.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
1804 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1349 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1312 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf