Betrunkener 17-Jähriger überschlug sich mit Auto

Er und sein Beifahrer waren auf der B66 von Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark) in Richtung Bergl gefahren. Der Bursch – wie sein Beifahrer aus dem Bezirk – war gegen 2.30 Uhr mit seinem Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen einen betonierten Wasserdurchlass und überschlug sich. Wahrscheinlich war er zu schnell unterwegs gewesen. Das Fahrzeug kam im Straßengraben am Dach zum Stillstand.