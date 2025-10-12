Wolfram Berger: „Wollte nie Schauspieler werden“

Für mich gehören die Kindheitserlebnisse zu den wichtigsten Momenten in meinem Leben. Graz hat mich mit der Oper, dem Jazz-Keller, Theatercafé und dem Forum Stadtpark mit Wolfgang Bauer und Peter Handke nachhaltig geprägt. Die Jazz-Musik hat meine Kreativität beflügelt und mir vieles für die Bühne mitgegeben. Mit Söchau verbinde ich ein unbeschwertes Landleben. Wann immer ich dort bin, durchströmen mich großartige Heimatgefühle. Da rieche ich noch den alten Stall bei der Lisi-Tant. Ich bin auch noch immer Söchauer, denn die Zusammenlegung mit Fürstenfeld habe ich persönlich nicht mitgemacht. (lacht).