Kollegen fanden verletzten Arbeiter in Tunnel

Nach 15 Minuten entdeckt

Dadurch wurde der 22-Jährige erheblich verletzt und blieb am Unfallort liegen. Er konnte jedoch keine Hilfe alarmieren, weil weder eine Funk- noch eine Telefonverbindung möglich war. Erst nach rund 15 Minuten wurde der verletzte Arbeiter von seinen Kollegen gefunden. Die Rettung leistete Erste Hilfe und brachte den Mann ins Krankenhaus Schwaz.