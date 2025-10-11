Kollegen fanden verletzten Arbeiter in Tunnel

Auf einer Tunnelbaustelle in Gerlos kam es Freitag gegen Mittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 22-Jähriger wurde erheblich verletzt. Weil keine Funk- und Telefonverbindung nach draußen bestand, musste der Verletzte warten, bis ihn seine Kollegen fanden.
Der junge Mann war rund 4,5 Kilometer vom Ausgang des Tunnels entfernt damit beschäftigt, eine unbeladene Arbeitsmaschine an ihren Bestimmungsort zu bringen. Dabei geriet das Gerät in eine Rinne, wurde gegen die Tunnelwand gedrückt und kippte in der Folge um.
Nach 15 Minuten entdeckt
Dadurch wurde der 22-Jährige erheblich verletzt und blieb am Unfallort liegen. Er konnte jedoch keine Hilfe alarmieren, weil weder eine Funk- noch eine Telefonverbindung möglich war. Erst nach rund 15 Minuten wurde der verletzte Arbeiter von seinen Kollegen gefunden. Die Rettung leistete Erste Hilfe und brachte den Mann ins Krankenhaus Schwaz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.