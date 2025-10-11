Jane Goodalls letzte Abrechnung vor ihrem Tod

Ein interessantes Gedankenspiel, das gleich in der ersten Episode zu einem spannenden Höhepunkt kommt. So zeigt sich die am 1. Oktober im Alter von 91 Jahren verstorbene Verhaltensforscherin Jane Goodall in einer ihrer letzten Unterhaltungen mit Produzent Brad Falchuk vergangenen März politisch unzweideutig und durchaus konfrontativ. „Natürlich gibt es Menschen, die ich nicht mag und ich würde sie gerne in eines von Musks Raumschiffen setzen und sie alle auf den Planeten schicken, von dem er sicher ist, dass er ihn entdecken wird“, findet sie etwa zum umstrittenen Tech-Mogul Elon Musk klare Worte.