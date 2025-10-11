Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Netflix-Interview

Jane Goodalls letzte Abrechnung vor ihrem Tod

Unterhaltung
11.10.2025 06:00
Im März wurde das Interview mit Jane Goodall für die Reihe „Famous Last Words“ von Netflix ...
Im März wurde das Interview mit Jane Goodall für die Reihe „Famous Last Words“ von Netflix aufgezeichnet.(Bild: AFP/ANTHONY WALLACE)

Netflix führt Interviews mit Promis, die erst posthum ausgestrahlt werden. Jane Goodall eröffnet die neue Reihe und lässt die Welt teilhaben an ihren politischen und gesellschaftlichen Gedanken. Diversen Staatenlenkern gegenüber lässt sie kein gutes Haar.

0 Kommentare

Die aus Dänemark stammende Idee einer Interviewreihe mit kürzlich Verstorbenen wirkt anfangs etwas morbide, entwickelt aber bei genauerem Hinsehen einen ganz besonderen Charme und zeigt Facetten von Personen, die man in dieser Art und Weise vorher vielleicht nicht kannte. Unter dem Namen „Famous Last Words“ hat sich der Streaming-Gigant Netflix nun die Rechte an dieser Interviewreihe geschnappt, bei der Gespräche mit berühmten Personen aus Gesellschaft und Kultur vor ihrem Ableben geführt und aufgezeichnet werden. Letzte Worte ohne Reue

 und VorbehalteDie Menschen können dabei offen und ohne Vorbehalte ihre letzten Gedanken und Botschaften aussenden, weil die Interviews erst posthum ausgestrahlt werden. Außer den beiden Interviewpartnern befindet sich niemand im Raum und die Kameras werden ferngesteuert, sodass eine besonders intime Atmosphäre herrscht und ohne Reue gesprochen wird.

Ein interessantes Gedankenspiel, das gleich in der ersten Episode zu einem spannenden Höhepunkt kommt. So zeigt sich die am 1. Oktober im Alter von 91 Jahren verstorbene Verhaltensforscherin Jane Goodall in einer ihrer letzten Unterhaltungen mit Produzent Brad Falchuk vergangenen März politisch unzweideutig und durchaus konfrontativ. „Natürlich gibt es Menschen, die ich nicht mag und ich würde sie gerne in eines von Musks Raumschiffen setzen und sie alle auf den Planeten schicken, von dem er sicher ist, dass er ihn entdecken wird“, findet sie etwa zum umstrittenen Tech-Mogul Elon Musk klare Worte.

Als Affenforscherin machte die gebürtige Britin eine einzigartige Karriere.
Als Affenforscherin machte die gebürtige Britin eine einzigartige Karriere.(Bild: AP/JEAN-MARC BOUJU)

Auch von diversen Staatenlenkern hatte Goodall im Spätwinter ihres Lebens keine allzu hohe Meinung. In besagtem Raumschiff hätten auch US-Präsident Donald Trump und seine Anhänger Platz. „Und dann würde ich Putin dazunehmen und Präsident Xi. Ich würde auf jeden Fall auch Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung reinsetzen. Ich würde sie alle in dieses Raumschiff setzen und wegschicken.“

Zum Abschied richtet sie sich direkt an die Kamera: „Und selbst heute, wo die Welt dunkel ist, gibt es noch Hoffnung. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wenn Sie die Hoffnung aufgeben, werden Sie apathisch und tun nichts mehr.“ Letzte Worte, wie sie der Grande Dame würdevoll zu Gesicht stehen.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
171.495 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
132.100 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
114.424 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1372 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1112 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
925 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf