Forderungskatalog eingereicht

Denn Fakt ist: Derzeit haben Frauen nach einem Schwangerschaftsverlust mit einem Kind unter 500 Gramm (Fehlgeburt) kein Anrecht auf Mutterschutz (ein Beschäftigungsverbot von bis zu 16 Wochen nach der Geburt). „Diese Lücke im Gesetz bedeutet eine zusätzliche Belastung für Frauen. Hier muss sich etwas ändern“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In dem Forderungskatalog der Initiative findet sich auch ein Ausbau des Kündigungsschutzes oder die Hebammenbetreuung ab Feststellung der Schwangerschaft. „Wir müssen den Eltern von Sternenkindern eine Stimme geben. Ein Schritt ist getan, nun müssen weitere folgen“, erklärt die Landeschefin.